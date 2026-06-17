外国人観光客の中国での買い物といえば、これまではお茶、陶磁器、パンダのぬいぐるみといった定番のお土産品がリストの上位を独占していたが、今ではドローン、折りたたみ式スマートフォン、アクションカメラ、国潮（中国の伝統要素を取り入れたおしゃれな国産品のトレンド）デザイナーズトイといった高付加価値の「中国智造（中国のスマート製造）」商品が新たな人気商品になりつつある。こうした変化の背後にあるのは、「中国で