中国南西部の重慶市両江新区では最近、特別な「犬との触れ合いセラピーサロン」が人気を集めています。ここで働く「スタッフ」は、100匹以上の候補犬から選ばれた「プロのセラピスト」です。サロンに入ると、目の前に広がるのは壁に貼られた特別なスタッフ一覧です。そこにはそれぞれ「犬のスタッフ」の名前、写真、キャラクターのイラストが掲げられています。運営責任者の蒋さんの紹介によると、サロン内にいる20匹以上のペット