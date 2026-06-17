歌手の倖田來未さんは6月17日、自身のInstagramを更新。髪を短く切ったショートヘア姿を公開しました。【写真】倖田來未のばっさりショートヘア久々のショートヘアを披露倖田さんは「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、相変わらずの食欲に怯え」とつづり、写真を4枚載せています。ピンク系のショートボブに、黒いキャミソールとシルバーのチェーンネックレスを合