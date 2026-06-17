最新オーディオから復活モデルまで！ 注目製品を数多く展示カロッツェリアブランドで知られるパイオニアが、一般ユーザーも参加可能な「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」を2026年6月12日、13日の2日間にわたって、ベルサール秋葉原（東京都千代田区）を会場に開催しました。本記事では、6月12日の午前中におこなわれたプレス向け体験会の様子をお届けします。今年はカロッツェリアブランドの40周年となる節目の年です。会