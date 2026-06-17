9月4日に日米同時公開される予定だったデヴィッド・リーチ監督の新作映画『銀行強盗：完全マニュアル』の劇場公開中止が配給元のソニー・ピクチャーズ エンタテインメントより発表された。 参考：ニコラス・ホルト主演×デヴィッド・リーチ監督『銀行強盗：完全マニュアル』9月4日公開 6月17日、配給元のソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは「9月4日（金）に日本公開を予