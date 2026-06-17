Notta株式会社は、AI文字起こし・議事録サービス『Notta』のAIエージェント『Notta Brain』において、3つの新機能をリリースしたことを発表した。 （参考：【画像】Notta Brainの新機能一覧） 今回追加されたのは、あらかじめ設定した内容を『Notta Brain』が自動で実行する「定例タスク」機能、Slack上で『Notta Brain』に質問できる「Slack連携」、LINE上で『Notta Brain』と会話できる「LINE連携」の3