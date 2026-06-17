オランダ戦翌日の６月15日（日本時間16日）、日本代表はU−19日本代表とのトレーニングマッチ（45分１本）を実施し、２−０で勝利した。得点者は小川航基と町野修斗。５月31日のアイスランド戦、14日のオランダ戦に続き、この日もゴールに絡んだ小川は、好調をアピールした。アイスランド戦で決勝ゴールを決め、オランダ戦でも決勝点に繋がるシュート。さらにトレーニングマッチでも結果を残したストライカーは、大会を通じて