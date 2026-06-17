岩国市で水道メーター45個が盗まれているのが見つかり、市は警察に被害届を提出しました。岩国市水道局によりますと15日、市内平田6丁目の市営住宅で職員が供用開始作業をする際、水道メーターが取り外されていることに気づいたということです。その後、梅が丘団地の市営住宅や県営住宅を調べたところ、45個の水道メーターが盗難にあっているのを確認したということです。被害額は、昨年度の