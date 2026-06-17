韓国大統領府は、李在明大統領がG7サミットの会場でアメリカのトランプ大統領に「中東戦争を解決したように北朝鮮問題の平和的解決を主導してほしい」と要請したと発表しました。韓国大統領府の発表によりますと、李在明大統領は16日、フランスで開かれているG7サミット＝主要7か国首脳会議の記念撮影の際、トランプ大統領とあいさつを交わしました。その際、トランプ大統領は李大統領に対し、最近の北朝鮮との関係について尋ね、