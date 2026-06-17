東京市場まとめ 1.概況 日経平均は398円安の69,005円と下落して取引を開始しました。前日の米国市場では、ナスダック総合株価指数などが売られたことで、日本市場でも序盤は人工知能（AI）・半導体関連銘柄に売りが出ました。原油高の一服などから次第に持ち直して上昇に転じると、中盤以降は上げ幅を拡大する展開となりました。前引けは521円高の69,926円となりました。後場も買いが優勢で、12時59分には721円高の70,125円をつ