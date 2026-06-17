「自分は今までいろんな睡眠剤とか精神安定剤を飲んできて、薬に詳しい。強い薬に依存している子の力になりたい」 【写真を見る】「薬に依存している子の力になりたい」生活保護で処方された薬5000錠を譲渡目的で貯蔵か逮捕されたグリ下『くすり屋さん』は「寄ってくれる子が可愛い」ボランティア精神と供述したという… こう供述したというのは、大阪・ミナミで「くすり屋さん」と呼ばれていた男だ。警察は１７日、男を医薬品