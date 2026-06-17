巨人のライデル・マルティネス投手が１７日、東京ドームでの全体練習後、中日時代の同僚である小笠原慎之介投手が巨人と契約合意に達したことについて言及。巨人でチームメートになることを歓迎した。寡黙な右腕が、懐かしそうに笑みを浮かべて一気に、まくしたてた。「うれしいニュースです。早く１軍に来て一緒にプレーできたらなと思ってます」。中日時代は“マルちゃん”、“慎之介”と呼び合っていた親しい間柄。「まさか