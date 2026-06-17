兵庫県姫路市の書写山登山道で15日夜、「下山中におなかを刺された」と通報し救急搬送された男性（60）について、県警姫路署は17日、虚偽の申告と確認されたと発表した。自ら腹を刺したとみられる。署は今後、偽計業務妨害容疑も視野に捜査する方針。署によると、入院中の男性に話を聞いたところ「自分で刺した。大変申し訳ない」などと、通報内容がうそだと認めた。県警は当初、殺人未遂事件として捜査していた。