韓国の中小芸能プロダクションに所属するＫーＰＯＰグループ１０組が、海外進出のための政府支援を受けることになったと１６日、現地メディアのＳＢＳニュースなどが報じた。記事によると、文化体育観光省と韓国コンテンツ振興院は「中小芸能プロダクション・グローバル飛躍支援」の初支援対象として、５人組女性グループのＲＥＳＣＥＮＥ（リセンヌ）、１０人組男性グループのｘｉｋｅｒｓ（サイカース）ら１０組を選定したこ