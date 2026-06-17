事件の示談金を被害者に渡さず横領した疑いで元弁護士が逮捕されました。岸本学容疑者は2023年、弁護士として女性から依頼を受けた盗撮事件をめぐり、示談金30万円を横領した疑いが持たれています。女性はインターネットで性被害者を支援する専門の弁護士として岸本容疑者を知り、示談交渉を依頼していました。横領した金は住宅ローンの返済に充てていたということです。岸本容疑者は、2023年4月までの1年間に依頼者11人の示談金あ