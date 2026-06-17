北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・サンフランシスコ）、オーストリアがヨルダンを３―１で下し、白星スタートを切った。２８年ぶりのＷ杯出場となったオーストリアは前半２０分、ＭＦロマノ・シュミット（ブレーメン）のミドルシュートで先制。後半５分、初出場のヨルダンＦＷアリ・オルワンに同国初のＷ杯得点を許し、追い付かれてしまう。一度はＦＷマルコ・アルナウトビッチ（レッドスター）が