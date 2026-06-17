【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語】 セール期間：6月17日～6月28日まで 特別価格： 1,736円（Switch版） 1,730円（Android/iOS版） スクウェア・エニックスは、アドベンチャー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」のセールを実施する。特別価格はSwitch版が1,736円で、Android/iOS版が1,730円。期間は6月28日まで。 「パラノ