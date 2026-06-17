大気の状態が非常に不安定に 17日、県内では大気の状態が非常に不安定になっていて、大雨になっているところがあり、土砂災害への厳重な警戒が必要です。 （記者）「雨が強弱を繰り返しながら降り続けています」 気象台によりますと、梅雨前線が停滞している影響で、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。 十島村にレベル4の土砂災害危険警報 国や県の雨量計では、17日、これまでの1時間に十島村の宝島で67.5ミ