鹿児島県警察学校の学生43人に警察手帳を貸与 姶良市にある警察学校で、17日、今年4月に入校した学生に警察手帳が貸与されました。 警察手帳が貸与されたのは今年4月に入校した初任科短期課程の学生43人です。 警察手帳は、警察官の身分を示す「証明書」で手帳には、氏名、顔写真、階級が記され「記章」＝エンブレムが入っています。 手帳貸与式 初めて公開 警察官を身近に感じてもらい、志望する若者を増やそうと、手帳貸