訪日外客数（2026年5月推計値）5月は前年同月比3.6％減の356万人 5月の訪日外客数は3,559,900人で、前年同月比3.6%減となったものの、韓国、台湾、米国、マレーシアなど19市場で5月として過去最高を記録し、そのうち中東地域、インドでは単月過去最高を記録した。 5月は桜シーズンと夏休みシーズンの間にあり、多くの市場で訪日需要が落ち着く時期であるなか、一部市場で航空便の減便による影響が見られ