メインシナリオ・・・5日の高値186.21円を上抜き、直近の高値を更新し、上値指向が強まっている。16日に4月30日以来の高値水準となる186.32円まで一時上昇し、4月30日の高値187.56円が目先の上値目標として意識されている。その水準を上抜けば、4月17日に付けた史上最高値の187.95円や188円の節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線と基準線が重なる185.17円や185円の節目を割り込み、雲の上限