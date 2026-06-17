メインシナリオ…一目均衡表の雲の上で振幅を見せている。もみ合いながら徐々に高値を更新しており、上昇基調で推移するとみられる。その場合は、基準線の93.97が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、95円の節目、6月1日の高値95.44、2024年7月17日の高値96.40などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、21日線が上値抵抗となり下落した場合は、雲の上限の92.83、6月11日の安値92.63、5月20日の安値92.50、4月30日の