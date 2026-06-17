ついに開幕したFIFAワールドカップ2026。日本代表は6月15日の朝（日本時間）、オランダ代表とグループリーグ初戦を戦った。結果は、2−2の引き分けで、両者、勝ち点1の痛み分け。この試合で、主要メンバーの久保建英がオランダ選手の過剰なタックルに見舞われ、交替を余儀なくされたり、すべて満足とはいえないまでも、大切な初戦、格上のオランダ代表を相手にした結果としては、勝ちに等しいという声も散見される。【加藤ジャン