１７日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる「長征１２号」。（文昌＝新華社配信／劉建秋）【新華社文昌6月17日】中国は17日午前10時44分（日本時間同11時44分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第22陣を搭載した運搬ロケット「長征12号」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１７日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる「長征１２号」。（文昌＝新