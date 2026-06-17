BS日テレできょう17日放送の『磯田道史の歴史をゆく』（後8：00）は、国宝・世界文化遺産の姫路城を徹底調査する。【写真】姫路城、非公開エリアにも特別潜入歴史学者・磯田道史氏のユニークな視点とわかりやすい解説で歴史の真実とロマンを解き明かす歴史同行取材番組。今回は、城郭研究の第一人者・千田嘉博氏らと姫路城を訪れる。白く美しい姿から「白鷺城」と呼ばれる姫路城は、なぜ400年以上もの時を超えて現存し続けて