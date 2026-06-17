G7サミット＝主要7か国首脳会議は17日、最終日を迎えます。これに先立ち、中東情勢などに関する共同声明を発表しました。日本としては、どのような成果があったのでしょうか。スイス・ジュネーブから中継です。最新の情報では、高市首相が今回G7首脳に提案したエネルギーと重要鉱物の供給網の強化につながる「2つの提案」が、G7の成果文書に盛り込まれる見通しとなりました。ここは「成果」と言えそうです。高市首相は今回、エネル