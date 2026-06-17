フィギュアスケートの、木下グループ所属選手および木下アカデミー生の氷上練習が１７日、京都府宇治市の木下スケートアカデミー京都アイスアリーナで公開された。今季までの世界ジュニア選手権４連覇など、ジュニアの大会を総なめにしてきた島田麻央（１７）が、いよいよシニアデビューを迎えるシーズンだ。これまで守り続けてきたジュニアトップの座から“卒業”。「めちゃくちゃ、（気持ちが）軽くなった。『連覇』、とか