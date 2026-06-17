歌手の由紀さおりが15日、自身のアメブロを更新。すっぴんショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】工藤静香の“すっぴん”バスローブ姿（動画あり）由紀は「今日はスッピンデー」というタイトルでブログを更新。「雨に濡れて緑が鮮やかです。とても綺麗でした」と切り出し、街路樹が並ぶ道を歩く姿を公開した。またこの日の過ごし方について「コンサート後トレーニングして今日は凝り固まった体をほぐしてもらいました