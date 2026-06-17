2025年8月、福島・郡山市で起きた事故で、警察は車を運転していた男を危険運転致死の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、福島・平田村の会社員・遠藤優太容疑者（24）です。遠藤容疑者は2025年8月、酒に酔った状態で乗用車を運転し信号機に衝突。助手席に乗っていた20代の男性を死亡させた疑いが持たれています。遠藤容疑者の呼気から道交法で定められた基準値の5倍のアルコールが検出されていて、調べに対して容疑を認めている