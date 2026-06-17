『この空の上で、いつまでも君を待っている』のこがらし輪音の最新長編小説『水底に落とした銀河』が、2026年6月17日に双葉社より発売された。 【画像】推薦コメントは声優の鈴木達央から 本作は、川で溺れかけた少女・未菜萌を助けたことをきっかけに、再び水泳と向き合うことになる元競泳選手の大学生・志吹と、未菜萌の成長を描いた物語。「難病で何十回も骨折した少女が魅せたシンクロ演技に世界が涙した」という実話を