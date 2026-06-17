１７日の東京株式市場は寄り付きこそ売りが先行したが、その後は一貫して上値を指向。後場は一段高に買われた後伸び悩んだが、５００円弱の上昇をキープして取引を終えている。 大引けの日経平均株価は前営業日比４９７円７５銭高の６万９９０２円２５銭と５日続伸。プライム市場の売買高概算は２１億１６５５万株、売買代金概算は１０兆４１３０億円。値上がり銘柄数は９３１、対して値下がり銘柄数は５７８、変わら