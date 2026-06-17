竹田ｉＰホールディングスがこの日の取引終了後に、ムトー精工子会社で、プリント配線板の基板設計及び検査サービスなどを行う大英エレクトロニクスの全株式を７月１３日付で取得し子会社化すると発表した。 大英エレクトロニクスの設計・検査に関する人材、技術及びノウハウと、竹田ｉＰグループが有する製造技術、設計・製造ノウハウ並びに国内外の顧客基盤を組み合わせることで、基板設計からマ