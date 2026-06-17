ＡｌｂａＬｉｎｋがこの日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表した。上限を１５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．８３％）、または５億円としており、取得期間は６月１８日から８月１２日まで。同社では、将来の収益性が現在の株価水準に十分に反映されていないとの認識のもと、株式市場の動向などを総合的に勘案し機動的な対応を図るとともに、将来の資本政策の実質的なコストを抑制することを目的に自社株買いを