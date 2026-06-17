楽天グループは、運営するオンライン書店「楽天ブックス」、定額制の音楽聴き放題サービス「Rakuten Music」、電子書籍ストア「楽天Kobo電子書籍ストア」の3つのエンタメ関連サービスのデータから読み解く「2026年上半期 エンタメランキングTOP5」を発表した。 【画像あり】下半期のトレンドは何が来る？ランキング結果・予想まとめ あわせて、「楽天ブックス」「Rakuten Music」に加え、定額制の