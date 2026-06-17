日本政府観光局が１７日に発表した５月の訪日外客数（推計）は３５５万９９００人だった。前年同月比３．６％減となり、２カ月連続で前年同月を下回った。 中国が同６０．４％減の３１万３０００人と大きく落ち込んだ。タイやベトナムも前年同月を下回った。一方、韓国や台湾、米国、マレーシアなど１９市場で５月としての過去最高を更新。中東地域とインドは単月で過去最高となった。 出所：MINKABU PRESS