横浜F・マリノスは17日、鹿島アントラーズのMF知念慶(31)が完全移籍で加入することを発表した。知念は2023年に川崎フロンターレから鹿島へ完全移籍。2024年にストライカーからボランチへとコンバートされると、デュエルの強さを武器に活躍し、同シーズンに自身初のJリーグベストイレブンに選ばれた。昨季は副キャプテンに就任し、主力としてJ1リーグ優勝に貢献。今季のJ1百年構想リーグでは16試合に出場し、1得点を挙げてい