【動画】BTS7人が個性豊かにリアクション！【写真】OREOを手にした7人 BTSの表情豊かなリアクション映像が、ナビスコの菓子「OREO（オレオ）」のSNSにて公開された。 ■BTS×OREO、7人のキュートなリアクション動画公開 BTSとコラボしたOREOの「ホットク（黒糖パンケーキ）味」は、世界で順次リリースされている。今回公開された映像では、7人がカメラに向かってそれぞれ様々な表情を見せた。JUNG KOOK（