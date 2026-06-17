投資法人みらい [東証Ｒ] が6月17日大引け後(16:30)に決算を発表。26年4月期の経常利益は前の期比4.0％増の25.7億円に伸びたが、26年10月期は前期比4.4％減の24.6億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を1300円→1349円(前の期は1289円)に増額し、今期は1290円にする方針とした。 株探ニュース