FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグI組第1戦が、16日（日本時間17日）に行われた。前回準優勝のフランスが登場し、FWキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）が2ゴールを決めるなどセネガルを圧倒。3－1で勝利し、白星スタートを決めた。フランス代表のレジェンド、ティエリ・アンリ氏は試合後、今後のキーマンとしてFWミカエル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）