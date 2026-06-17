レプロエンタテインメントが運営する、4月20日(月)の「ワインの日」にお披露目イベントを行ったワイン歌謡グループ・SHiZUKUが、6月13日(土)、活動拠点となる浅草九劇にて結成後初のライブを開催した。同日にデジタルリリースされたオリジナル楽曲「秘密のヴィンテージ」のフル尺バージョンも初披露。 浅草九劇のステージに初めて立ったメンバーたちは、ペンライトが光る満席の会場を見