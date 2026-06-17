ＨＢＣテレビで６月２０日（土）深夜０時２８分から「キタコイ」を放送する。 北海道出身の飯田圭織（モーニング娘。ＯＧ）が、北海道で地方創生に取り組むマチや人、企業を紹介する。今回は「もったいない」から生まれた、奇跡のブランド羊に迫る。 北海道美唄市の特産物であるアスパラ。出荷時に廃棄されていたアスパラの根元を食べて育ったのが、西川農場の「アスパラひつじ」だ。アスパラをサプリメント代わりに