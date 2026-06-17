バイきんぐの小峠英二が１６日、日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」で、「世界の扉が開いた感じ」と感激したできごとを明かした。「身のまわりの大失敗」を聞かれた小峠は、「スマホに（モバイル）Ｓｕｉｃａを入れているんですけど、改札を通る時に、毎回暗証番号を入れて、解除してピッとやってた。そうしないと通れないと思っていた」というが「改札通る人、みんなそんなことやってない」ことに気付いたという。「でも