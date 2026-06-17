台湾の「唐奨」の受賞者に選ばれた中国・復旦大の葛兆光教授＝5月、上海（唐奨教育基金会提供・共同）【台北共同】台湾で「東洋のノーベル賞」を目指して創設された「唐奨」の運営団体は17日、今年の「漢学賞」に中国・復旦大の葛兆光教授を選んだと発表した。唐奨に中国人が選ばれたのは初めて。中国思想史を多様な視点から捉える取り組みを評価した。唐奨は台湾の企業家が2014年に創設。中国関連の研究を意味する「漢学」の