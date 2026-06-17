フリーアナウンサーの古舘伊知郎が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。「サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会」の1次リーグF組で日本が次に対戦するチュニジアの新監督を、往年の名レスラーと対比した。チュニジアは初戦でスウェーデンに1−5と大敗。サブリ・ラムシ監督が電撃解任された。後任にサウジアラビア前監督でフランス出身のエルベ・ルナール氏が決まった。18年W杯ロ