北中米Ｗ杯に出場しているサッカー日本代表ＭＦ堂安律の妻で、インフルエンサーの明松美玖さんが１７日までにインスタグラムのストーリーズに投稿。６月１６日に２８歳の誕生日を迎えた夫に「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏｍａｙｂｅｓｔ♥最高の一年を！」とつづり、２ショット写真を掲載した。ネットでは「堂安律選手も明松美玖さん夫婦が素敵すぎる」などと投稿があった。堂安は日本代表の初戦となった１