NHK井上樹彦会長（68）が17日、都内の同局で行われた定例会見に出席した。会見冒頭で自ら話したのは、開催中のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会について。15日にNHK総合で生中継した1次リーグ日本−オランダ戦で、解説を務めた本田圭佑（40）を絶賛した。井上会長は冒頭で「解説とアナウンサーの実況が、試合展開と連動しながら、一体感を生み出して、視聴者に強い印象と感動を与えたと思っております。解説では、本田さ