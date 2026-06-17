トム・ホランドがゼンデイヤとの結婚を認めた。これまで話してはならない「アベンジャーズ」シリーズの極秘情報を事前にポロっと話してしまうなど、製作陣泣かせの“ネタバレ王子”として知られるトムだが、今回は自身の極秘結婚について、思わず口を滑らせてしまったようだ。【写真】結婚指輪では？と話題ゼンデイヤ、左手薬指にゴールドリングを着けて登場Esquireによると、トムは同誌7月／8月号の巻頭インタビューで、AI