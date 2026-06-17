ラグビー・リーグワン１部で初優勝した神戸は１７日、来季から南アフリカ代表ＳＨ／ＷＴＢグラント・ウィリアムズ（２９）、元ニュージーランド代表ＣＴＢ／ＷＴＢジョージ・ブリッジ（３１）が加入すると発表した。ウィリアムズは２０２３年Ｗ杯フランス大会の優勝メンバーで、代表キャップ数は２８。ブリッジはオールブラックスの一員として１８〜２１年に１９キャップを獲得している。ウィリアムズはクラブを通じ「コベルコ