ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１７日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、同局のサッカー北中米Ｗ杯大会で解説を務めるサッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑の発言をまとめた“本田語録”について言及した。１５日の日本―オランダ戦終了後、同局の公式Ｘに投稿された語録まとめが大きな話題に。井上会長は「スポーツの放送や中継は競技そのものも大変な感動を呼ぶが、実況と解説も非常に大きい」と、りくりゅうペアを報じた