オランダ副首相との交流を自身のXで公開北中米ワールドカップ（W杯）が盛り上がりを見せるなか、政界のキーマンが手にした“粋なサッカーアイテム”が「移籍第一号ってことですかね？」など話題を呼んでいる。小泉進次郎防衛相が、オランダの要人との面会時に自身のネームが入った特製ユニフォームを贈呈されるというサプライズ。SNS上では「移籍きたああああああああああああああああ」「知らん間に契約してる」といった声が